Volley, A1 donne: Novara implacabile, Casalmaggiore ko

L’ Igor Gorgonzola Novara batte 3-0 la Pomì Casalmaggiore nell’anticipo dell’11esima giornata di A1 femminile. Allo Sporting Palace la formazione piemontese allenata da Beltrami si impone con i parziali di 25-23, 25-21, 25-12, brinda al secondo successo consecutivo e aggancia momentaneamente Busto Arsizio al quinto posto in classifica. E’ crisi invece per Casalmaggiore che, per la terza gara di fila, perde senza aggiudicarsi nemmeno un set.

Prima della gara al pubblico di Novara viene assegnato il premio Pietro Florio, assegnato alla migliore tifoseria di A2 della passata stagione. Poi si gioca e il primo set è combattutissimo. Casalmaggiore scappa sul 20-18, ma le padrone di casa reagiscono e operano il controsorpasso grazie a un break di 3-0 ispirato dalla ceca Vanzurova. Si va avanti punto a punto fino al 24-23, poi un muro di Tokarska regala il primo set a Novara. Nel secondo sembra non esserci storia. La squadra di Beltrami si porta sul 21-15, ma Casalmaggiore sforna un 4-0 che riapre tutto. Un ace di Lombardo e un muro firmato ancora Vanzurova siglano il 25-21 che vale il 2-0. Monocromatico il terzo set, con Novara che prende subito il largo portandosi sul 16-6. Pomì va in confusione sia in attacco che in difesa. Il punto che regala la vittoria alle piemontesi arriva grazie a un’invasione di Agrifoglio. Finisce 3-0: l’Igor Gorgonzola aggancia il sesto posto, Casalmaggiore piomba in crisi.