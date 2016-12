Volley, A1 femminile: Modena piega Bergamo al tie break

Modena batte Bergam o al tie break nel big match della decima giornata dell'A1 femminile di volley e scavalca proprio la Foppapedretti al secondo posto in classifica. Le emiliane si impongono con il punteggio di 21-25 26-24 22-25 25-20 15-6 al termine di una gara tiratissima. Nelle altre gare successi esterni per Conegliano, Urbino e Novara , che passano rispettivamente sui campi di Casalmaggiore, Ornavasso e Forlì.

Modena riesce a spuntarla su Bergamo dopo oltre due ore di gioco. Le padrone di casa vanno in doppia cifra con Fabris (20), Rousseaux (20), Heyrman (14), Piccinini (12), Ruseva (12) e Rondon (11). Alla Foppapedretti non bastano i 26 punti di Valentina Diouf, i 20 di Raphaela Folie e i 10 di Stufi. Le due squadre salgono a braccetto a quota 19 punti e riducono a 5 punti il distacco dalla capolista Piacenza, battuta per la prima volta in stagione da Busto Arsizio nell'anticipo giocato sabato. Successi al tie break anche per Novara contro Forlì (25-27 22-25 25-21 25-17 17-19) e Urbino su Ornavasso (25-18 20-25 25-18 16-25 10-15), mentre Conegliano si impone in tre set sul parquet di Casalmaggiore (21-25 26-28 20-25).