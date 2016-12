Volley, Serie A1: Piacenza ferma Macerata

La battaglia del PalaBanca viene decisa al tie break da un ace del giovane talento Luca Vettori: prima Macerata aveva dimostrato di essere la squadra da battere rimontando da 2-0 e gestendo il tie break fino al 13-11. Poi le bombe a servizio di Simon riportano in gara i padroni di casa, che sprecano due match point ma alla fine riescono ad avere la meglio per 20-18. Piacenza vola dunque al secondo posto e ora ha una sola vittoria di scarto da Macerata nello score complessivo. Al secondo posto, invece, non c'è più la ridimensionata Trento, che si fa battere 3-1 (25-15, 25-27, 17-25, 23-25) in casa dalla sempre più sorprendente Verona; colpo anche per Città di Castello, che nel derby dell'Umbria sconfigge Perugia 3-1 (25-21, 20-25, 25-21, 25-23). Va alle Final Eight di Coppa Italia Vibo Valentia grazie al 3-2 su Molfetta, passano anche Modena e Cuneo (3-1 nello scontro diretto per Casa Volley, che affianca in classifica proprio la Bre Lannutti). Finisce 3-2 per Ravenna la sfida delle retrovie contro Latina.