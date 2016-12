Volley, A1 femminile: Piacenza sull’ottovolante, Modena ride

Non conosce ostacoli la marcia di Piacenza. La Rebecchi Nordmeccanica espugna Novara e resta al comando della classifica a punteggio pieno dopo nove giornate, a +6 sulla Foppapedretti Bergamo che ha osservato un turno di riposo. Al terzo posto c’è Modena che vince senza problemi a Casalmaggiore. Conegliano ritrova il sorriso battendo Ornavasso. Santo Stefano felice anche per Frosinone, che stende Busto Arsizio, e Urbino (3-0 su Forlì).

Piacenza soffre allo Sporting Palace di Novara, ma si conferma implacabile. Il quintetto emiliano di coach Giovanni Caprara batte 3-1 l’Igor Gorgonzola di Luciano Pedullà e conquista l’ottava vittoria in altrettante partite confermandosi padrona assoluta del campionato (finora ha lasciato per strada solo quattro set). Novara esce comunque dal campo a testa alta: ha strappato un set a Piacenza ed è andata a un passo dal tie-break pagando a caro prezzo un blackout nel quarto set, proprio nel momento più caldo del match.

Successo netto della Liu Jo Modena che rafforza il terzo posto andando a vincere 3-0 sul campo della Pomì Casalmaggiore. Dopo avere vinto i primi due set col punteggio di 25-22 e 25-20, la squadra emiliana allenata da Chiappafreddo dilaga nel terzo archiviando il match con un secco 25-15. Torna a sorridere l’Imoco Conegliano che, reduce da una serie negativa di tre sconfitte nelle ultime quattro partite, si riscatta davanti al pubblico amico del Palaverde e batte 3-1 l’Openjobmetis di Ornavasso, che deve rinviare nuovamente l’appuntamento con la vittoria che manca dal 24 novembre scorso. Conegliano vince 25-21 il primo set, Ornavasso si impone 25-20 nel secondo, poi la Imoco di coach Gaspari chiude il discorso con un doppio 25-18 condannando le giallonere di coach Bellano alla quarta sconfitta di fila.

Chiude il 2013 nel migliore dei modi l’Ihf Frosinone, che rifila un sorprendente 3-0 alla Unendo Yamamay Busto Arsizio e brinda alla sua seconda vittoria in A1 che le consente di abbandonare l’ultimo posto della classifica dove ora c’è Forlì, ferma da sola a quota 3 punti a seguito della sconfitta sul campo della Robur Tiboni Urbino (3-0). La A1 femminile tornerà in campo sabato 11 gennaio con l’anticipo della decima giornata Busto Arsizio-Piacenza. Domenica 12 scenderanno in campo tutte le altre tranne Frosinone, cui spetterà il primo turno di riposo del 2014.