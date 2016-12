Volley, A1 femminile: Forlì, primo urrà con Frosinone

Forlì batte con un autoritario 3-1 (25-14, 25-11, 26-28, 25-18) Frosinone e festeggia il primo successo dell'anno nel campionato di A1 di volley femminile. Dopo 7 sconfitte consecutive le ragazze di Biagio Marone ritrovano il sorriso dominando lo scontro diretto contro la penultima in classifica. Ora le romagnole agganciano a quota 3 punti proprio l'Ihf, che dopo la vittoria di due settimane fa su Casalmaggiore sembra ripiombata in piena crisi.

Il pubblico del PalaRomiti, dunque, può gioire per la prima volta: ai fini del risultato sono decisive le ottime prove di Marija Petrovikj (19 punti), di Alessandra Guatelli (16) e dell'esperta Carmen Turlea (16 anche per lei). Serata nera anche dal punto di vista realizzativo per le ragazze di Mario Martinez: solo Veronica Angeloni (13 a referto) va oltre i 10 punti.