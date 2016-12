Volley, A1 uomini: Molfetta piega Modena

A trascinare i padroni di casa è un Giulio Sabbi in forma strepitosa: lo schiacciatore di Molfetta realizza 36 punti, a cui si aggiungono i 18 di Zanutto e i 9 di Piscopo. Dopo avere smarrito i primi due set, Modena ha una reazione d'orgoglio e trascina i padroni di casa al tie-break pur non potendo contare sul regista Kampa e sullo schiacciatore Deroo (entrambi convocati dalle rispettive nazionali) e con Uros Kovacevic relegato in panchina a causa di un problema alla spalla sinistra: alla squadra di Lorenzetti non bastano i 27 punti di Bartman e i 20 di Quesque. "Abbiamo giocato due buoni set, nel terzo abbiamo sprecato un po' troppo - sottolinea Cichello a fine gara -. Poi nel quarto nuovamente meglio noi. Nel quinto sembrava che dovessimo condurre noi il set agevolmente ma Modena ci ha reso dura la vita. Volevamo fare punti, invertire la rotta dopo le ultime due gare e ci siamo riusciti conquistando comunque due punti".