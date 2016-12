Volley, Final six della World League 2014 assegnata alla città di Firenze

Sarà il Mandela forum di Firenze ad ospitare la Final Six della World league 2014 di pallavolo, dal 16 al 21 luglio prossimo. E' la Regione Toscana a renderlo noto spiegando che l'Italia, come Paese ospitante, ha già posto assicurato e che l'edizione 2014, come ha recentemente deciso il Council della World League , sarà la più numerosa di sempre: le squadre che prenderanno parte alla fase qualificazione passeranno da 18 del 2013 a 28 .

Non è la prima volta, che le città italiane ospitano la fase finale della World league: a Milano è toccato nel 1991 e nel 1994, a Genova nel 1992 e a Roma nel 2004. Grande soddisfazione per la scelta della Toscana e di Firenze è stata espressa dall'assessore toscano allo sport, Salvatore Allocca, che spiega: "Grazie al proficuo lavoro sinergico svoltoin collaborazione con il comitato regionale della Federazione italiana Pallavolo siamo riusciti a dare continuita' alla presenza della Nazionale Azzurra al Mandela Forum, già sede di tappa delle World League 2012 e 2013. Firenze e tutta la Toscana hanno una grande tradizione di volley: sono certo che sarà una settimana di sport ma anche una opportunità per coinvolgere tanti ragazzi in momenti di alto valore culturale".