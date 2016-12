Volley, A1 femminile: sorridono Novara e Casalmaggiore

Fattore campo rispettato nelle due gare domenicali della settima giornata di A1 femminile . Novara vince nettamente il derby piemontese contro Ornavasso (3-0) e sale a quota 10 punti in classifica conquistando la terza vittoria nelle ultime tre partite. La Pomì Casalmaggiore batte 3-1 Forlì , brinda al terzo successo stagionale e condanna la formazione romagnola alla settima sconfitta in altrettante apparizioni stagionali.

Derby a senso unico quello tra Novara e Ornavasso. La Igor Gorgonzola di Pedullà soffre in avvio vincendo il primo set 26-24, ma va in crescendo nei successivi due parziali vincendo la resistenza della Openjobmetis (25-19, 25-20). Nel tabellino della gara spiccano i 24 punti di Tereza Vanzurova e i 17 di Valeria Rosso. Il sestetto allenato da Belleno risponde con i 13 punti di Daiana Muresan, ma non basta. Il successo vale a Novara il sorpasso in classifica sulle cugine e il quinto posto in classifica.

Dopo il pesante ko rimediato nella scorso turno di campionato a Frosinone, Casalmaggiore cerca l’immediata rivincita contro un avversario, la Banca di Forlì, ancora fermo a zero punti in classifica. Missione compiuta per le rosa di Beltrami, che vincono i primi due set 25-21 e 25-23 salvo accusare un passaggio a vuoto nel parziale successivo, vinto 25-18 dalle romagnole di coach Marone, trascinate dai punti di Petrovikj (alla fine saranno 18). Casalmaggiore sbanda, ma torna in carreggiata nel momento decisivo chiudendo il quarto set sul 26-24.