Volley, A1: sorriso Vibo Valentia, Città di Castello ko

Al PalaValentia la Tonno Callipo, reduce dallo splendido successo in rimonta di sette giorni fa contro Trento, cerca conferme contro un avversario sulla carta decisamente più morbido. Il match è molto equilibrato e si gioca punto a punto con la formazione calabrese che, tuttavia, si mostra più determinata negli scambi cruciali.

Gavotto (17 punti), Ogurcak (15) e Randazzo (15) fanno la differenza in attacco, mentre a Città di Castello non basta un Van Walle in palla (17) ma che predica nel deserto. Eppure la formazione umbra allenata da coach Andrea Radici, dopo aver perso i primi due set col punteggio di 25-23, avrebbe la possibilità di riaprire l’incontro nel terzo parziale. Ma qui esce il carattere dei calabresi che, sotto 19-23, piazzano un parziale di 6-0 e riacciuffano un set che sembrava perso.

A fine partita il coach della Tonno Callipo, Gianlorenzo Blangini, è chiaramente soddisfatto anche se non rinuncia a una stoccatina nei confronti dei suoi giocatori: “Questa è una vittoria molto importante – commenta -. Abbiamo fatto un po’ di fatica in ricezione, ma si tratta di tre punti molto preziosi per noi. Rispetto alla vittoria di settimana scorsa contro Trento siamo stati un po’ meno sciolti, ma va bene così”.