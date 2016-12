Volley, Champions: Piacenza show vola ai playoff

La Copra Elior vendica così la sconfitta dell'andata per 3-2 subita lo scorso 30 ottobre in terra francese. Primo set senza storia con Robert Simon in grande spolvero al servizio. Ma non è soltanto il centrale cubano a mettere a nudo la fragilità difensiva dei francesi: ottima anche la prova di Kaliderba, autore di 19 punti. Nel secondo parziale Tours cerca di resistere ma Simon è in serata di grazia e, dalla linea dei nove metri e quindici piazza una serie di servizi micidiali che lasciano a 22 gli ospiti. Più combattuto il terzo set con i francesi avanti per buona parte del parziale: ma una battuta potente e precisa di Vettori sul 23 pari porta avanti gli emiliani che chiudono sul 25-23. Piacenza guida il Gruppo A con 13 punti, 3 in più dello stesso Tours. Nell'ultimo turno, in programma il 18 dicembre, i ragazzi di Monti affronteranno in trasferta l'Ach Bled ormai fuori dai giochi con l'obiettivo di chiudere in bellezza un percorso fin qui trionfale che li ha portati nell'olimpo della pallavolo europeo.