Volley, Champions: Busto ko, Conegliano si qualifica

Esulta Conegliano, piange Busto Arsizio. Il derby italiano di Champions, valido per la quinta giornata della prima fase, se lo aggiudica la Prosecco Doc che stende la Yamamay con un secco 3-0 (25-20, 25-15, 26-24) e si qualifica così per il prossimo turno. Un traguardo storico per le Pantere che restano al secondo posto nella Poule E a +3 su Baku e a -2 dal Galatasaray, col quale nell'ultimo turno si giocheranno il primato. Eliminate le Farfalle.