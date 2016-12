Volley, A1 maschile: Macerata corre, Piacenza insegue

Dopo il passo falso di Trento nell'anticipo di Vibo Valentia, non sbagliano Macerata e Piacenza che, nell'ottava giornata di A1, liquidano con un secco 3-0 rispettivamente Verona e Molfetta . Continua dunque il percorso netto della Lube che in casa della Calzedonia conquista altri tre punti che la tengono a +3 dall'ormai sola inseguitrice Copra Elior, spietata al PalaBanca contro l'Exprivia. Sorridono pure Perugia, Modena e Cuneo.

Dominio Macerata al PalaOlimpia di Verona (25-17, 25-20, 25-22): i ragazzi di Giuliani, dopo il ko in Champions a Novosibirsk, agguantano l'ottavo successo su altrettante partite in campionato. Non c'è storia neppure a Piacenza, dove i padroni di casa strapazzano Molfetta: 25-19, 25-18, 25-12.

Sorride Perugia che vince 3-1 a Ravenna (26-24, 25-23, 23-25, 25-23) e balza al quarto posto solitario in classifica, a -2 da Trento. Tre punti sotto la Sir Safety sale Modena, che batte 3-1 a domicilio il fanalino di coda Latina (25-19, 25-21, 18-25, 28-26). Vittoria esterna anche per Cuneo che, nell'ultima partita di giornata, si impone 3-0 a Città di Castello: 25-23, 25-18, 25-22.