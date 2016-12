Volley, A1: rimonta Vibo Valentia, Trento ko

Rimonta da favola. Al PalaValentia, nell'anticipo dell'ottava giornata di A1, la Tonno Callipo batte 3-2 Trento, ribaltando il punteggio da 0-2 (29-31, 16-25, 25-22, 25-23, 15-9). Brutto ko - secondo in campionato - per la Diatec, che acciuffa momentaneamente al secondo posto Piacenza ma, nonostante una partita in più, resta a -3 dalla capolista Macerata. Torna al successo invece Vibo Valentia dopo tre sconfitte consecutive: adesso è sesta.