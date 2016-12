Volley, Serie A: Verona piega Latina 3-1

Nel recupero della sesta giornata di serie A, la Calzedonia Verona batte per 3-1 (25-23, 25-22, 23-25, 25-22) l'Andreoli Latina e aggancia Perugia al quarto posto in classifica con 12 punti, mentre i laziali (alla terza sconfitta consecutiva) restano in fondo alla graduatoria a quota 4. Nel prossimo turno la formazione di Andrea Giani ospiterà la capolista Lube Banca Marche Macerata alle 19, mentre Latina riceverà Modena.