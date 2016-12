Volley, A1 femminile: colpo Modena, Conegliano primo ko

Colpaccio Modena. La Liu Jo sbanca 3-0 il Palaverde di Conegliano (25-23, 25-15, 25-23) nell'anticipo della quinta giornata di A1 e si porta così momentaneamente al quinto posto in classifica. Brutto ko per la Imoco che, ancora imbattuta prima di stasera e a solo 48 ore dalla grande vittoria in Champions contro Baku, lascia la vetta solitaria a Piacenza. Parte forte la Liu Jo che, con Rousseaux (17 punti) e Piccinini (10) in serata di grazia, vincono allo sprint finale il primo set. Netta la superiorità degli ospiti nel secondo parziale, chiuso in appena 21 minuti e con Conegliano in partita solo per la prima metà. Nel terzo set la Imoco prova a reagire, ma Modena riesce ad avere la meglio e portarsi a casa i tre punti.