Volley, Champions donne: Conegliano dà spettacolo e cala il tris

Conegliano non vuole proprio fermarsi. Nella terza giornata di Champions League la Imoco Volley sconfigge 3-2 (23-25, 25-19, 22-25, 25-15, 15-10) l'Azeryol Baku e centra la terza vittoria consecutiva in Europa. Il successo arriva al termine di una sfida tiratissima, con le forti azere più volte in vantaggio. Per le venete, ora, la strada verso il passaggio del turno nel Pool E (che comprende anche Busto) sembra in discesa.