Volley donne: Busto Arsizio piega Bergamo

Sono tre le gare giocate per la quarta giornata dell'A1 femminile di volley. Colpo di Busto Arsizio, che in casa piega con un netto 3-0 la Foppapedretti Bergamo, alla prima sconfitta stagionale: 25-19 25-23 25-23 i parziali della gara. Ne approfitta Ornavasso, che batte 3-0 Forlì (25-13 25-23 25-17) e in classifica aggancia Bergamo e Conegliano al secondo posto. Novara passa 3-0 (21-25 15-25 22-25) a Modena e conquista i primi tre punti dell'anno.