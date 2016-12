Volley, A1 maschile: Trentino piega Latina

Sokolov trascina i padroni di casa con 22 punti, a cui si aggiungono i 20 di Ferreira. A Latina, reduce dalla vittoria contro Molfetta, non bastano i 20 punti di Skrimov e i 13 di Gitto. La gara, inizialmente in programma alla fine di ottobre, era stata rinviata per il contemporaneo impegno di Trentino nel Mondiale per club in programma a Betim, in Brasile. Trentino tornerà in campo mercoledì 27 sul campo di Modena per la sesta giornata della regular season, mentre Latina il 5 dicembre farà visita al Verona.