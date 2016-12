Volley donne: Piacenza conquista la Supercoppa

L'MVP della partita è Lucia Bosetti, che si prende un altro titolo di miglior giocatrice dopo quello delle ultime finali scudetto. Ai suoi 13 punti se ne aggiungono altrettanti di Van Hecke, i 12 di Meijners, i 12 muri e i 6 ace di squadra. Le pantere di Marco Gaspari (alla prima sconfitta stagionale) non possono che fuggire deluse, con il grosso rimpianto di non aver mostrato le qualità espresse nell'ultimo anno, non solo tecniche ma anche caratteriali. Nikolova è la top scorer della gara con 14 punti, ma è una statistica che conta poco se rapportata all'andamento generale del match. Sfuma la possibilità di mettere in bacheca il primo trofeo della giovane storia.