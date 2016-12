Volley, A1 femminile: Piacenza inarrestabile, Conegliano risponde

Piacenza chiama, Conegliano risponde. Negli anticipi della 4.a giornata di A1 femminile, la Rebecchi Nordmercanicca batte 3-1 a domicilio Frosinone mentre l'Imoco stende 3-1 in rimonta Urbino. La formazione emiliana resta dunque in vetta a punteggio pieno, inseguita a 3 lunghezze proprio dal club veneto che ha però una partita in meno. Nel recupero della prima giornata Casalmaggiore vince 3-1 a Busto Arsizio e trova il primo successo stagionale.

A Frosinone la capolista Piacenza perde il primo set della stagione (25-11, 25-22, 24-26, 25-20), ma si aggiudica comunque tre punti importantissimi. Primo set dominato dalla formazione emiliana, che lascia solo le briciole alle avversarie. Reazione laziale nel secondo, equilibrato fino ai punti finali: il guizzo di Piacenza al termine di un'efficace rimonta vale il 2-0. Nel terzo la rabbia delle padrone di casa si fa ancor più veemente: Frosinone va avanti 21-20, poi finisce sotto, ma alla fine si aggiudica il parziale ai vantaggi. Nel quarto set equilibrio iniziale, poi le biancoblù scappano sul 14-9 e per Frosinone è notte fonda.

Appuntamento adesso a sabato sera quando al PalaBanca arriverà proprio l'Imoco Volley Conegliano per la finale di Supercoppa Italiana. Al Palaverde soffre anche Conegliano con Urbino, ma alla fine si impone in rimonta (22-25, 26-24, 25-18, 25-18). L'avvio di gara è tutto a favore degli ospiti, che prima dominano, poi contengono le reazione e infine si aggiudicano il primo parziale. Grande equilibrio nel secondo, con le Pantere avanti 12-9 al time out tecnico: si va avanti tra sorpassi e controsorpassi sino alle due palle set conquistate da Urbino (22-24) ma annullate da Conegliano: Nikolova e Fiorin portano a casa un set che sembrava già perso. La Robur accusa il colpo e nel terzo riesce a stare in partita sino al 15-15, poi cala a picco. Copione simile nel quarto, dove le squadre restano a braccetto solo fino a metà set, poi l'Imoco prende il largo e si aggiudica i 3 punti.

Primo successo stagionale per Casalmaggiore che, nel recupero della prima giornata, batte a domicilio Busto Arsizio coi parziali di 25-16, 18-25, 25-22, 25-20. Dominio Pomì nel primo set, con le padrone di casa in partita solo sino al primo timeout tecnico. Unendo Yamamay che reagisce e vince in rimonta il secondo parziale. Niente da fare però nel terzo e quarto set, dove la formazione ospite conduce e si porta a casa il match.