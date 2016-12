Volley, Grand Champions Cup: Italia, sgambetto dell'Iran

Dopo la grande vittoria all'esordio contro la Russia , l'Italvolley subisce lo sgambetto dell'Iran e cade al tie break: 3-2 (26-24, 16-25, 25-23, 23-25, 15-12) il punteggio in favore della nazionale guidata dal grande ex Velasco . Decisive soprattutto le capacità a muro di Mohammad Mousavi , che con 8 block limita le capacità offensive della nazionale di Berruto . Prossimo appuntamento nella notte di venerdì contro gli Stati Uniti.

Rocambolesca la sconfitta dell'Italia, che aveva già dimostrato in World League di patire le caratteristiche tecniche degli iraniani: gli azzurri mettono a segno più punti complessivi rispetto agli avversari (109-105) ma si arrendono al tie break e trovano la prima sconfitta nel torneo giapponese. Miglior marcatore per gli azzurri è Jiri Kovar con 17 punti, Berruto paga con la sconfitta i tanti esperimenti provati in partita.