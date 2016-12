Volley, Grand Champions Cup: l'Italia stende la Russia

Esordio col botto per l'Italia nella Grand Champions Cup di volley che è iniziata in Giappone. Gli azzurri hanno battuto 3-1 (28-26 25-20 19-25 27-25) la Russia vincitrice quest'anno di World League ed Europei. Una bella rivincita per i ragazzi di Berruto che avevano perso la finale cntinentale di Copenaghen. Gli azzurri, con Lanza, Piano e Kovar al debutto, sono stati trascinati da Travica, Mvp del match, e da Zaytsev, autore di 20 punti.

Nei primi due set l'Italia si è imposta e ha subito preso un margine importante, faticando di più nel primo parziale (28-26), decisamente meno nel secondo (25-20). Nel terzo set la Russia oro a Londra 2012 e campionessa d'Europa in carica si è rifatta sotto e ha riaperto la gara (25-19) grazie ai soliti Muserskiy e Pavlov (18 e 11 punti) ma nel quarto parziale gli azzurri, nonostante l'orgoglio degli avversari capaci di rientrare sul 20-20, sono riusciti a chiudere la partita (27-25) e a festeggiare la vittoria. L'Italia tornerà in campo questa notte (4.10 in Italia) per sfidare l'Iran di Julio Velasco.