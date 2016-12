Volley, Coppa Italia donne: Novara elimina Bergamo

E' di Novara l'impresa negli ottavi di finale di Coppa Italia femminile . Bergamo riesce infatti a ribaltare il 3-0 dell'andata, ma la Igor Gorgonzola si aggiudica il set supplementare ed elimina le semifinaliste dello scorso anno. Esce di scena Busto Arsizio pur battendo 3-2 in casa Casalmaggiore: la Pomì passa in virtù del 3-1 dell'andata. Si qualificano anche Conegliano, Ornavasso e Modena ai danni di Frosinone, Urbino e Forlì.

Il match sicuramente più interessante è stato quello tra la Foppapedretti Bergamo e la Igor Gorgonzola Novara. Nonostante un secco 3-0 (25-23, 25-21, 29-27) per le lombarde, ad avere la meglio sono le piemontesi che vincono 15-6 il set supplementare.

Fuori a sorpresa la Unendo Yamamay Busto Arsizio che, nonostante la vittoria per 3-2 (25-14, 22-25, 25-21, 26-28, 15-6) sulla Pomì Casalmaggiore, non passa il turno in virtù dell'1-3 dell'andata.

Tutto facile, invece, per la Imoco Volley Conegliano che, forte del 3-1 dell'andata contro la Ihf Volley Frosinone, conquista la vittoria con lo stesso punteggio anche nel ritorno (25-16, 25-17, 13-25, 25-20). Successo esterno per la Liu Jo Modena che legittima il passaggio del turno battendo 3-2 (25-23, 26-28, 25-19, 19-25, 15-12) la Banca di Forlì. L'ultima squadra ad accedere ai quarti è la Openjobmetis Ornavasso che sconfigge 3-1 (25-19, 25-19, 22-25, 28-26) la Robur Tiboni a Urbino.