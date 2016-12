Volley, A1: Macerata mette la quinta, Piacenza c'è

Missione compiuta per Macerata nel primo turno infrasettimanale della stagione. Al PalaFontescodella la Lube di coach Giuliani batte anche il Città di Castello e porta a cinque la striscia di vittorie consecutive in questo travolgente inizio di campionato. Zaytsev firma 16 punti, Podrascanin 15 (compresi gli ultimi tre che chiudono il match) e Kovar 14. Il 3-0 finale, tuttavia, non deve trarre in inganno perché la formazione marchigiana, come testimoniano i parziali (25-20, 25-23, 25-20) ha incontrato più difficoltà del previsto a sbarazzarsi del sestetto umbro. Macerata, comunque, si gode un primato strameritato: finora, in cinque partite, ha perso solo un set contro Trento.



Ancora più sofferta la vittoria di Piacenza sul campo di Perugia, arrivata al termine di una partita molto combattuta: la Copra di coach Monti perde il primo set 28-26, poi si riscatta e vince il secondo e il terzo parziale al fotofinish (25-23, 26-24). Gli umbri accusano il colpo e mollano nel quarto set, vinto agevolmente dagli emiliani col punteggio di 25-12. Nella Copra vanno in doppia cifra in quattro: Papi (16), Fei (15), Kaliberda (14) e Simon (17). Al terzo posto solitario sale Modena: la formazione emiliana allenata da coach Lorenzetti si rialza dopo tre ko consecutivi contro Perugia, Piacenza e Città di Castello, e batte 3-2 Vibo Valentia nell'incontro più equilibrato (e lungo) della serata. Primo successo in campionato per Latina, che interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive e stende 3-0 Molfetta con i parziali di 25-21, 25-13, 25-23. L'Mvp è Maurice Torres (15 punti). La quinta giornata di A1 si completerà con Cuneo-Trento (giovedì ore 20.30) e Ravenna-Verona (domenica ore 17.30).