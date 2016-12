Volley, Champions: Piacenza sgretola il Dupnitsa

Basta un'ora e un quarto a Piacenza per avere la meglio sul Marek Dupnitsa . Al PalaBanca gli uomini di Luca Monti sconfiggono i bulgari con un secco 3-0 (25-15, 25-21, 26-24 i parziali), trovano il secondo successo in Champions League e si portano a quota 7 in classifica nel gruppo A, con n punto in meno rispetto al Tours. Nel prossimo turno la Copra Elior sarà di scena proprio a Dupnitsa, nella rivincita della gara di stasera.

Piacenza aveva bisogno di un successo per rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta col Tours e tenere il passo in classifica dei francesi, vittoriosi due giorni fa a Lubiana. E' arrivata un'affermazione piena e perentoria, con il solito Luca Vettori sugli scudi: l'ex Club Italia è il miglior marcatore dell'incontro con 14 punti (1 break). Ottima la prova dei ragazzi di Monti, soprattutto a muro: Kevin Le Roux totalizza 4 winning block, mentre sono 3 quelli di Aties e De Cecco. Passo decisivo verso la qualificazione per la Copra Elior, ora i diretti inseguitori dell'Ach Bled sono staccati in classifica di 4 punti.