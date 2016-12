Volley, Serie A1: Macerata e Trento volano

La terza giornata della Serie A di volley proietta Macerata in vetta solitaria: la Lube batte 3-0 Perugia , alla prima sconfitta stagionale, e resta da sola in testa a quota 9 punti. Dietro di lei Trento, che resta a punteggio pieno battendo 3-0 Molfetta ma deve ancora recuperare una gara. Tra le donne Piacenza stritola Casalmaggiore (anche qui 3-0) e risponde al successo di Bergamo su Frosinone, nella gara di giovedì scorso.

Al Fontescodella di Macerata erano di fronte la Lube e la terribile matricola Perugia: non c'è stata storia, 3-0 (25-17, 25-19, 25-22) per gli uomini di Giuliani e vetta solitaria conquistata, con 9 set all'attivo in altrettante partite. La risposta più significativa arriva da Trento, che deve ancora recuperare un impegno a causa del Mondiale per club ma ha trovato il secondo successo in campionato regolando 3-0 (26-24, 25-21, 25-18) Molfetta. Cuneo trova invece la prima vittoria dopo un inizio difficile: al PalaBreBanca la squadra di Piazza batte 3-0 (25-19, 25-22, 25-17) Latina e si porta a 4 punti in classifica. Il big match di giornata va però a Piacenza, che espugna il PalaPanini con un rocambolesco 2-3 (17-25, 25-21, 25-23, 30-32, 11-15) e si porta a 2-1 in classifica. Bene anche Ravenna, che batte 3-1 (22-25, 25-15, 25-19, 25-23) Vibo Valentia.

Tre invece le gare giocate nella A1 femminile: Piacenza era chiamata a rispondere al successo di giovedì scorso di Bergamo e l'ha fatto senza grossi problemi, sconfiggendo 3-0 (25-18, 25-21, 25-18) Casalmaggiore e agganciando la Foppa in vetta. Seconda vittoria per Modena, che deve recuperare una gara ma oggi si è portata a quota 5 punti grazie al netto successo 3-0 (25-18, 25-22, 25-17) in casa di Forlì. Prima affermazione dell'anno per Urbino, che infligge un secco 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) a Novara.