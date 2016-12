Volley, Champions: vincono Trento e Macerata

Due vittorie e una sconfitta il bilancio italiano delle italiane nel mercoledì della Champions League di volley . Nella seconda giornata della fase a gironi vincono Trento e Macerata mentre cade Piacenza . Nel gruppo D la Diatec supera con un secco 3-0 (25-16, 25-15, 25-23) la Energy Investments Lugano. Gara senza storia in cui la squadra di Serniotti domina in lungo e in largo e può contare sui 12 punti a testa di Sokolov e Lanza .

Nel gruppo E secondo successo consecutivo per la Cucine Lube Banca Marche che vince 3-0 (25-20, 25-19, 25-17) in Austria sul campo dell'Aich/Dob. Perfetta la formazione di Alberto Giuliani che, grazie ai 14 punti dello zar azzurro Zaytsev e ai 12 di Kovar, aggiunge un altro successo ed è sola in testa al girone.



Nel girone A la Copra Elior Piacenza, vincente nella prima giornata, cade non senza lottare sul campo del Tours per 3-2 (25-19, 27-29, 25-13, 25-22, 15-10). La formazione di Monti non molla mai e arriva fino al tie break ma alla fine sono i campioni di Francia a prevalere: non bastano i 21 punti di Hristo Zlatanov, miglior marcatore della gara.