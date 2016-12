Volley: comanda Macerata, Trento parte bene

Macerata è un rullo compressore in questo primissimo scorcio di stagione. Dopo il 3-0 all'esordio con Molfetta, la formazione marchigiana non dà scampo nemmeno all'Andreoli Latina anche se il risultato finale non deve trarre in inganno: la vittoria è stata sofferta come testimoniano i parziali (28-26, 25-20, 32-30). E domenica prossima è in programma un Macerata-Perugia che promette spettacolo. Inizia con il piede giusto il campionato di Trento. La squadra di coach Serniotti, che dove ancora recuperare la sfida contro l'Andreoli, si impone con un secco 3-0 sul parquet di Ravenna (25-19, 25-23 e 25-19 i parziali) e conquista i primi tre punti in classifica. La Diatec, che ha di recente conquistato il terzo posto al Mondiale per club, bissa così il successo ottenuto in settimana all'esordio in Champions League contro Berlino.

Cade Città di Castello. Il sestetto umbro viene sconfitto nettamente dal Molfetta che si impone 3-0 (25-17, 25-23, 25-20). Si rialza Piacenza: la Copra, sconfitta domenica scorsa all'esordio proprio dal Città di Castello, conquista il primo successo stagionale battendo 3-1 Vibo Valentia. Pronto riscatto anche di Verona, che rifila un secco 3-1 a Cuneo: per i piemontesi è il secondo ko di fila dopo quello casalingo rimediato al debutto contro il Perugia.

Nella Serie A femminile, dopo i primi due turni, comandano in tre: Piacenza (che vince 3-0 a Urbino), Conegliano (netto 3-0 a Novara) e Bergamo, che nell'anticipo del sabato sera aveva regolato con un 3-1 il Casalmaggiore. Completano il quadro della giornata le vittorie di Busto Arsizio sul campo di Forlì (3-0) e quello di Ornavasso a Frosinone con lo stesso punteggio.