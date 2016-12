Volley, A1: Perugia di forza, Modena ko al tie-break

La vittoria che conta. Al PalaEvangelisti di Perugia , la Sir Safety stende 3-2 Casa Modena (22-25, 25-21, 25-16, 20-25, 15-11) nell'anticipo della seconda giornata di A1: i Block Devils, reduci dal colpaccio all'esordio a Cuneo, possono così dedicare la vittoria al proprio schiacciatore Goran Vujevic, in campo nonostante la tragica scomparsa del figlio pochi giorni fa. Per gli emiliani il primo ko dopo la netta vittoria al debutto con Ravenna.

IL TABELLINO

SIR SAFETY PERUGIA: Buti 12, Paolucci, Petric 15, Giovi (L), Cupkovic 4, Barone 11, Della Lunga, Mitic 4, Vujevic 7, Atanasijevic 22, Semenzato. Non entrati Della Corte, Fanuli. All. Kovac

CASA MODENA: Manià (L), Donadio, Sala 5, Sket 4, Deroo 13, Quesque 19, Kampa 3, Bartman 21, Beretta 7, Bossi, Krumins. Non entrati Hendriks. All. Lorenzetti

ARBITRI: Cipolla, Cesare

NOTE - durata set: 28', 32', 25', 28', 18'; tot: 131'