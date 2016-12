Volley, niente finale mondiale per la Diatec

La fine di un'era. La Diatec Trentino Volley esce dal Mondiale per club sconfitta dal Lokomotiv Novosibirsk in semifinale per 3-1 (25-27, 25-21, 26-24, 25-23): i biancorossi si arrendono alla formazione russa Campione d'Europa e non potranno così difendere il titolo conquistato nelle ultime quattro edizioni della manifestazione. Gli uomini di Serniotti si giocheranno oggi il terzo gradino del podio contro la Sada Cruzeiro che la messo ko la UPCN.