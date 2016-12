Volley Europei: Italia d'argento, Russia campione

Niente da fare. Nella finalissima degli Europei di volley l' Italia deve arrendersi alla Russia: 3-1 (25-20; 25-21; 22-25; 25-17) il punteggio in favore dei campioni olimpici in carica. Troppo forti Muserskiy e compagni, in una gara caratterizzata dai ripetuti problemi all'impianto di illuminazione del Parken Stadion di Copenaghen, con gli arbitri più volte costretti alla sospensione nel secondo set. Secondo posto e tanti applausi per gli azzurri.

Come spesso accaduto in questa rassegna, gli azzurri partono piano e vedono subito sfuggirsi di mano il primo set: al secondo time out tecnico è 18-12 per la Nazionale di Andrej Voronkov, che si fa mangiare qualcosa dall'Italia ma riesce ad amministrare e a chiudere sulla terza di sei palle set concesse: 25-20. Nel secondo set gli azzurri giocano meglio, crescono di tono Vettori, Birarelli e il palleggiatore Travica e si arriva sul 21-20 per i russi: qui Savani fallisce il break e gli avversari, rinfrancati, prendono il largo fino al 25-21 di fine periodo. Nel terzo set il sestetto di Berruto ci mette il cuore e conduce con grinta; la Russia è di ghiaccio e non molla nulla, ma deve scontrarsi contro un monumentale Vettori, che trascina gli azzurri al 25-22 del 2-1. Qui gli azzurri calano d'intensità e, come successo in World League pochi mesi fa, sembrano appagati dall'aver strappato un set ai campioni di Londra 2012: la Russia non perdona e saluta a mano aperta. Finisce 25-17, primo titolo continentale per gli eredi dell'Unione Sovietica; l'Italia deve invece accontentarsi del secondo posto, ma Berruto esce dagli Europei con la consapevolezza di avere tra le mani tantissimo materiale su cui lavorare con serenità.