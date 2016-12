Europei volley: Belgio ancora fatale, Italia stesa

Belgio ancora fatale al volley italiano. Era già successo per le ragazze di Mencarelli , la storia si ripete con gli uomini di Berruto : il Belgio vince l'ultima gara del girone contro l'Italia , passa come primo e si qualifica direttamente ai quarti di finale. Secondo posto per gli azzurri, che dovranno ora affrontare gli spareggi contro l'Olanda : 3-2 (25-23, 25-19, 18-25, 25-27, 15-9) per la nazionale di Baeyens il punteggio della gara.

Primo set da dimenticare per gli azzurri, che sembrano agire sul velluto e si portano sul 20-12; poi arriva un clamoroso black out (non il primo di quest'Europeo, era già successo con la Bielorussia) che consente al Belgio di rimontare e di chiudere sul 25-23. Nel secondo parziale c'è grande equilibrio, ma l'Italia dimostra di accusare la botta e, dopo il secondo time out tecnico, crolla sotto i colpi di Van De Voorde, Deroo e Van Den Dries: finisce 25-19 per i belgi.

A questo punto Berruto suona la sveglia e l'Italia torna in partita: terzo set vinto abbastanza agevolmente dagli azzurri, con un Vettori scatenato che porta la Nazionale al 25-18 del 2-1. Poi tanto equilibrio, nel quarto set si procede punto a punto: al secondo time out tecnico è 17-16 per Savani e compagni, è un grande Vettori a tenere testa al Belgio e a sancire il 27-25 dopo tre match point annullati. Si arriva al tie brak, i nostri avversari scappano subito sul 10-5 e poi amministrano. Sono sei i match point, e stavolta l'Italia non può proprio rientrare: finisce 15-9 per il Belgio, che vola ai quarti e costringe l'Italia agli spareggi. C'è l'Olanda, terza nel girone C, e non sarà una sfida semplice.