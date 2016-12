Europeo di volley: Italia, esordio ok con la Danimarca

Sfida nettamente sbilanciata in favore degli azzurri, che hanno qualche tentennamento solo nel primo set. L'Italia sembra inizialmente spaesata per l'assenza di Emanuele Birarelli, tenuto a riposo in via precauzionale per un problema alla schiena; ma dopo un avvio brillante dei danesi la Nazionale scappa con le bombe di Zaytsev e di capitan Savani e chiude il primo set sul 25-22.

Nella ripresa gli azzurri dimostrano di essersi sciolti, e il punto a muro di Piano è solo l'epilogo di un dominio che si esprime con il netto 25-17 del 2-0. Nel terzo ed ultimo set è il muro italiano a fare la differenza: prima del secondo time out tecnico sul 16-10 i danesi vengono stoppati tre volte di seguito e pian piano si arrendono.

Finisce 25-15 per l'Italia, che domani affronterà la Bielorussia per arrivare a punteggio pieno alla sfida contro il Belgio: lì, con ogni probabilità, ci si giocherà l'accesso diretto ai quarti di finale.