Volley, Europei: troppa Serbia, l'Italia si arrende

Mencarelli conferma la stessa formazione che ieri aveva demolito nello spareggio la Polonia, con Indre Sorokaite nel ruolo di opposto. A partire forte è però la Serbia, che al primo time out tecnico è già avanti 8-0.

L'Italia non regge alla maggiore esperienza delle avversarie e nella prima frazione concede ben 13 palle set: si chiude sul 25-14 con il muro sballato delle azzurre.

C'è partita solo nel secondo set, ed è qui che l'Italia può recriminare: i punti di Guiggi, Sorokaite e Diouf ci consentono di arrivare in vantaggio sul 21-19, poi la Serbia riesce ad annullare tre set point e a chiudere sul 28-26.

Terzo set senza storia: le avversarie si staccano subito, l'Italia insegue a distanze siderali ma soffre troppo a muro e in ricezione e non dà mai la sensazione di poter rientrare: finisce 25-18 per la Serbia, che vola in semifinale e cercherà contro la Russia di difendere il titolo conquistato nel 2011.

IL TABELLINO

SERBIA - ITALIA 3-0 (25-14 28-26 25-18)

SERBIA: Ognjenovic 6, Krsmanovic 7, Molnar 8, Brakocevic 17, Rasic 15, Nikolic 7. Libero: Cebic. Malagurski. Ne Malesevic, Veljkovic, Zivkovic, Bjelica. All.Terzic

ITALIA: Signorile 2, Costagrande 9, Guiggi 5, Diouf 14, Sorokaite 10, Arrighetti 9. Libero: De Gennaro. Bosetti C. 1, Bosetti L., Ne: Barcellini, Chirichelli, Camera. All. Mencarelli

Arbitri: Loderus (Ned) e Zulfugarov (Aze)

Spettatori: 3500

Durata Set: 22, 30, 25

Serbia: a 12, bs 5, m 11, e 8.

Italia: a 3, bs 6, m 9, e 18.