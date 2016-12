Volley, Europei: l'Italia vola ai quarti, Polonia battuta

Pronto riscatto per l'Italvolley femminile agli Europei in corso in Germania e Svizzera. Dopo l'inatteso ko contro il Belgio le azzurre superano la Polonia nel playoff e centrano la qualificazione ai quarti di finale. A Zurigo le ragazze di Mencarelli, che erano state battute 3-1 dalle polacche nell'ultimo scontro diretto disputato a giugno durante le Eltsin Cup, si sono imposte in tre set con il punteggio di 25-22 25-22 25-13. Mercoledì, ancora Zurigo, è in programma la difficile sfida con la Serbia campione in carica nei quarti.

Partenza sprint delle azzurre, che mettono sotto pressione la ricezione polacca non permettendo alle avversarie di prendere ritmo. Il ct della Polonia prova ad adottare alcune contromisure cambiando palleggiatrice ed opposta. La mossa sembra pagare, l'Italia accusa qualche passaggio a vuoto che permette alle polacche di rifarsi sotto, ma le ragazze di Mencarelli tengono duro e riescono ad aggiudicarsi il parziale 25-22. Di segno opposto l'inizio della seconda frazione, nelle quale è la Polonia a portarsi al comando. L'Italia scivola indietro, però non perde la testa e grazie alla spinta di Diouf e Costagrande, riesce a ribaltare la situazione. Il servizio di Sorokaite mette in crisi la ricezione della Polonia che una volta sotto (23-16) sembra condannata. Sul più bello le azzurre si bloccano e commettono una serie di errori che permette ancora una volta alle polacche di rifarsi sotto. Ma come nel primo set nelle fasi cruciali riescono a spuntarla con lo stesso punteggio del primo parziale. Il terzo set scivola via senza problemi, Guiggi e compagne scappano fin dalle prime azioni, non concedendo alle avversarie alcun margine di recupero. Costagrande e Diouf chiudono con 15 punti a testa, Sorokaite ne mette a referto 11.