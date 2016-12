Europei volley, l'Italia vince ancora: 3-1 sulla Francia

Altro successo netto per l'Italvolley femminile agli Europei. Dopo l'ottimo esordio contro le padrone di casa della Svizzera, le ragazze di Mencarelli si sono ripetute sconfiggendo con un secco 3-1 (25-16, 25-15, 20-25, 25-16) la Francia, qualificandosi così per gli ottavi di finale della competizione. Servirà una vittoria anche domenica contro il Belgio per assicurarsi il primo posto che vale l'accesso diretto ai quarti di finale.

Notevole la prova odierna dell'Italia, sebbene sia arrivato contro un'avversaria non certo trascendentale come la Francia, già sconfitta 3-1 nella gara d'esordio dal Belgio. Le azzurre dominano la partita ma evidenziano gli stessi peccati di gioventù commessi nel corso delle Final Six della World Grand Prix, concedendosi il lusso di perdere 25-20 il terzo set. Poco male, perché il divario tecnico con le transalpine è comunque enorme: il quarto set, che chiude la sfida, finisce 25-16 per le ragazze di Mencarelli. Domani alle 18.30 sfida al Belgio per il primo posto nel girone.