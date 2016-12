Esordio in discesa per l'Italia agli Europei donne

Inizia bene l'avventura dell' I talia agli europei di volley femminile in Germania e Svizzera. A Zurigo, nel match d'esordio, le azzurre di Mencarelli battono 3-0 la Svizzera . Per il sestetto azzurro, che aveva di fronte avversarie decisamente inferiori dal punto di vista tecnico, è stato tutto facile come testimoniano i parziali: 25-13, 25-11, 25-13. L'Italia tornerà in campo sabato contro la Francia per la seconda giornata del Girone B.

Primo set in scioltezza per l'Italia, che inizia il match con l'intenzione di far capire alle svizzere la differenza tecnica tra i due sestetti. Del resto il bilancio dei precedenti è impietoso per le elvetiche: Italia e Svizzera si sono affrontate 22 volte nella loro storia e il successo è andato sempre alle italiane. Le azzurre vincono il primo set col punteggio di 25-13 e gli ultimi due punti sono firmati da Valentina Arrighetti, che prima mette a segno il muro che vale undici set point, poi realizza il punto numero 25. La musica non cambia nel secondo parziale: la squadra di Marco Mencarelli piazza subito un break impreziosito da una splendida schiacciata della Arrighetti per il 5-1. Il pubblico svizzero sostiene la squadra di casa, ma non c'è storia: senza strafare, l'Italia allunga fino al 16-4. La Svizzera mette in campo l'orgoglio e segna tre punti consecutivi, ma è troppo poco: un attacco della Diouf vale tre set point, Caterina Bosetti a muro firma il 25-11. Nel terzo parziale, come prevedibile, il pericolo maggiore per l'Italia è la deconcentrazione. La Svizzera tiene vivo il set in avvio, poi il sestetto di Mencarelli si ricompatta e chiude il discorso: la parola fine sul match la scrive ancora Valentina Arrighetti (25-13).

Ora si torna in campo contro la Francia, poi domenica sarà la volta del Belgio. Saranno due sfide chiave contro avversari più ostici della Svizzera. Il regolamento dell'Europeo prevede che la prima classificata di ogni girone accede direttamente ai quarti di finale: le squadre che si piazzano al secondo e al terzo posto dovranno passare dai playoff.