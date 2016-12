Volley: al via gli Europei femminili. In campo l'Italia

Comincia oggi in Svizzera e Germania la 28esima edizione degli Europei femminili di volley. E' un'Italia quasi del tutto inedita quella che si presenta ai nastri di partenza del torneo: per 10 delle 14 convocate si tratta della prima partecipazione alla rassegna continentale. Solo Bosetti, Arrighetti, Costagrande e Guiggi hanno già disputato un Europeo, prima volta anche per il ct Marco Mencarelli, che ha sostituito nel 2012 Massimo Barbolini.

L'Italia, inserita nel gruppo B con Francia, Belgio e Svizzera, debutterà oggi alle 18: a Zurigo è in programma la sfida contro le elvetiche padrone di casa.

Una sfida sulla carta agevole: la Svizzera è 109esima nel ranking mondiale e ha sempre perso nei 22 precedenti con l'Italia. Le favorite per la vittoria finale sono la Serbia campione in carica, la Russia e la Turchia guidata dall'ex ct azzurro Barbolini.



Le ragazze di Mencarelli partono in seconda fila ma, al pari della Germania di Guidetti, puntano a mettere i bastoni tra le ruote alle favorite. Ci sarà un po' d'Italia anche sulle panchine di Bulgaria e Repubblica Ceca, guidate rispettivamente da Marcello Abbondanza e Carlo Parisi.



Le prime classificate dei quattro gironi si qualificheranno per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze disputeranno gli ottavi. Semifinali e finali sono in programma a Berlino il 13 e il 14 settembre.