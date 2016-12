World Grand Prix: super Giappone, Italia ko all'esordio

Inizia male l'avventura delle azzurre del volley alle Final Six del World Grand Prix. A Sapporo l'Italia esce sconfitta in tre set dal confronto con le padrone di casa del Giappone: 25-18, 25-19, 25-22 il punteggio finale. Brutto ko per le ragazze di Mencarelli, che quest'anno avevano già perso due volte contro le nipponiche, ma in entrambe le circostanze erano riuscite a portare il match al tie-break. Domani la seconda sfida contro la Cina.

Troppi errori in attacco per l'Italia, che fatica a trovare la continuità e riesce solo nell'ultimo set a restare attaccata al Giappone, bronzo alle ultime Olimpiadi. Nella classifica delle Final Six azzurre che restano dunque ferme a zero punti in compagnia di Serbia e Usa, battute rispettivamente nella prima giornata da Cina e Brasile.