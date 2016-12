Volley, World Grand Prix: azzurre alle Final Six

Grande orgoglio dell 'Italvolley femminile, che batte al tie-break la Turchia di Massimo Barbolini e stacca il pass per le Final Six del World Grand Prix di Sapporo dal 28 agosto al 2 settembre. Avanti due set, chiusi sul 25-17 e 25-18, le azzurre guidate da Paolo Tofoli subiscono la rimonta della avversarie, che riportano la situazione in parità vincendo il terzo e quarto set per 25-17 e 25-15. Il quinto set sorride all'Italia: 15-12.

Alle Final Six di Sapporo, con l'Italia, si sono qualificate il Giappone (paese ospitante), Cina, Serbia, Stati Uniti e il Brasile. Nel primo set l'attacco azzurro gira alla perfezione, con in luce Fiorin e soprattutto Bosetti, efficace anche a muro. Al contrario la Turchia non riesce a ingranare e deve cedere per 25-17. Nel secondo parziale la musica non cambia e l'Italia chiude sul 25-18. Sotto due set la Turchia si scuote e, trascinata dal suo capitano Darnel (7 punti), prende il largo: 17-25. Al rientro in campo la formazione di Barbolini replica la partenza sprint e dopo pochi scambi è già nettamente avanti. Il distacco aumenta con il prosieguo del set: l’attacco turco infatti non si ferma e fissa il punteggio sul 25-15. Il tie-break risveglia le azzurre, che resistono alla rimonta turca e si guadagnano vittoria (15-12) e qualificazione.