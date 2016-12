Volley, World Grand Prix: l'Italdonne batte 3-0 la Thailandia

Dopo il successo senza storia contro Cuba , un'altra bella vittoria per l 'Italvolley femminile contro la Thailandia a Ekaterinburg, in Russia, nell'ultima giornata del secondo weekend del World Grand Prix. Le ragazze di Mencarelli si sono imposte per 3-0: dopo aver dominato i primi due set rispettivamente per 25-18 e 25-14, nel terzo parziale le azzurre hanno subito il ritorno delle avversarie, ma alla fine hanno chiuso sul 29-27.

Con questo successo l'Italia sale a 15 punti nella classifica generale, in piena corsa per la qualificazione alla Final Six di Sapporo. Decisivo sarà l'ultimo weekend di gare che vedrà le azzurre, impegnate a Kaohsiung (Cina Taipei) contro Turchia, Algeria e Repubblica Dominicana. Migliori marcatrici della partita sono state Arrighetti e Sorokaite (14 punti). Buona inoltre la prestazione delle azzurre sia in battuta (8 aces) che a muro (12 in totale).