Volley, World Grand Prix donne: l'Italia batte 3-0 il Kazakistan

Un'altra prestazione maiuscola dell'Italvolley femminile al World Grand Prix 2013. Dopo il successo per 3-0 all'esordio contro l'Argentina, le ragazze di Marco Mencarelli concedono il bis battendo con lo stesso punteggio il Kazakistan. Dopo un primo set equilibrato e chiuso sul 28-26, l'Italia sale in cattedra e vince gli altri due parziali per 25-17 e 25-13. Ora le azzurre sono attese domenica dalla sfida contro la Germania di Giovanni Guidetti.