World Grand Prix: Italia perfetta all'esordio

Parte bene l'Italia di Marco Mencarelli. La nazionale femminile di volley fa il suo esordio nel World Grand Prix 2013 rifilando un secco 3-0 (25-21, 25-20, 25-17) all'Argentina . Gara sempre in controllo per le azzurre, trascinate dai 15 punti di Valentina Diouf: una squadra nuova che deve ancora trovare il giusto amalgama, ma le potenzialità ci sono tutte. Domani si replica, sempre al PalaGeorge di Montichiari, contro il Kazakistan.

Tanti i volti nuovi convocati dal nuovo ct Mencarelli, chiamato ad un ricambio generazionale dopo l'era Barbolini. Le azzurre tengono sempre a debita distanza le avversarie e non si scompongono nemmeno nei rari momenti di difficoltà. La regia di Noemi Signorile appare da subito efficace e innesca la potenza di Diouf e del capitano Martina Guiggi, autrice di 9 punti. Il 53 % complessivo in attacco appare un buon viatico per affrontare la nuova avventura.