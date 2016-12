Il pallavolista Jack Sintini torna a raccontare la più grande vittoria della sua vita. Nel 2011 gli viene diagnosticato un linfoma che lo costringe al ritiro: Jack non si abbatte lotta, guarisce e torna a giocare per l'Itas Trentino. Diventa titolare in gara -4, dopo l'infortunio di un suo compagno, vince lo Scudetto e diventa MVP.