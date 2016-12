World League, Final Six: Zaytsev e Birarelli tra i big

Al termine delle Final Six della World League, vinte dalla Russia in finale contro il Brasile, la Federazione Internazionale Volley ha consegnato anche i premi individuali della manifestazione. Tra i migliori giocatori del torneo ci sono anche due italiani: si tratta di Ivan Zaytsev ed Emanuele Birarelli. Lo Zar della Lube Banca Marche Macerata è stato eletto miglior schiacciatore: ha totalizzato 215 punti, 68 nella fase conclusiva in Argentina.