Volley: World League, debutto ok per l'Italia nelle Final Six

L'Italvolley debutta con una vittoria da tre punti alle Final Six delle World League in Argentina e mette un piede in semifinale. A Mar del Plata gli azzurri del ct Berruto piegano la Bulgaria per 3-1 (25-18, 18-25, 25-22, 26-24) e la agganciano in vetta al girone D, con l'Argentina ferma a zero. Un esordio estremamente positivo che mancava dal 2004 visto che nelle edizioni 2006, 2010 e 2011 l'Italia aveva iniziato il torneo con una sconfitta.