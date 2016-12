Volley, morte Bovolenta: chiesto rinvio a giudizio dei medici

La Procura di Forlì ha chiesto il rinvio a giudizio di due medici per la morte di Vigor Bovolenta , deceduto il 24 marzo 2012 durante una partita. Nei confronti dei professionisti il procuratore Sergio Sottani e il pm Filippo Santangelo ipotizzano l'omicidio colposo: per l'accusa l'atleta soffriva di una grave coronaropatia, che gli doveva essere diagnosticata dai medici che gli rilasciarono i certificati di idoneità sportiva agonistica.

Bovolenta aveva in passato già sofferto di extrasistole ed era stato costretto, dodici anni prima, a fermarsi per quattro mesi. Dopo la morte, la procura di Macerata aveva avviato un' inchiesta, trasmessa poi poche settimane fa a Forlì per competenza.