Volley, Champions donne: è derby Conegliano-Busto Arsizio

Sorteggiati a Vienna i gironi della Champions League femminile di volley. L'urna non è stata benevola con le tre italiane: Conegliano e Busto Arsizio sono state inserite nella Pool E insieme a Galatasaray e Azeryol Baku, mentre Piacenza farà parte della Pool B. Le venete e le lombarde sono nello stesso girone in quanto il vincolo che vieta i derby nei gironi eliminatori non è applicato alle squadre che hanno usufruito della wild card.

La formula prevede sei gironi all'italiana (6 giornate dal 22 ottobre al 17 dicembre), si qualificano alla fase a eliminazione diretta dodici squadre. Tra queste - con tutta probabilità - verrà eletta l'organizzatrice della Final Four, che verrà proiettata immediatamente all'atto finale e libererà un posto. Dunque verosimilmente passeranno ai Play Off 12 le prime due di ogni Pool più la migliore terza. Dai Play Off 12 ai Play Off 6: le tre vincenti andranno ad aggiungersi, appunto, al club organizzatore della Final Four. Cambia inoltre la regola del Golden Set: il set ai 15 si disputerà dopo la gara di ritorno soltanto se le due squadre avranno totalizzato nel doppio confronto lo stesso numero di punti, ovvero vittoria e sconfìtta per 3-0 o 3-1, oppure vittoria e sconfitta al tie break.



I gironi:

Pool A: Omichka OMSK REGION (RUS), BEZIERS Volley (FRA), Rabita BAKU (AZE), DRESDNER SC (GER)

Pool B: Dinamo MOSCOW (RUS), Rebecchi Nordmeccanica PIACENZA (ITA), Crvena Zvezda BEOGRAD (SRB), Igtisadchi BAKU (AZE)

Pool C: Vakifbank ISTANBUL (TUR), Atom Trefl SOPOT (POL), Dinamo Romprest BUCURESTI (ROU), GENT Dames (BEL)

Pool D: Eczacibasi VitrA ISTANBUL (TUR), RC CANNES (FRA), SCHWERINER SC (GER), Agel PROSTEJOV (CZE)

Pool E: Galatasaray Daikin ISTANBUL (TUR), Imoco Volley CONEGLIANO (ITA), Azeryol BAKU (AZE), Unendo Yamamay BUSTO ARSIZIO (ITA)

Pool F: Dinamo KAZAN (RUS), Tauron MKS DABROWA GORNICZA (POL), Stiinta BACAU (ROU), Volero ZÜRICH (SUI)