Veronica Angeloni, che dal 2012 gioca in Russia a Odincovo, ha deciso di tornare in Italia per godersi le vacanze tra sole e bagni in piscina. La schiacciatrice, nativa di Massa, ha scelto proprio la sua Versilia per ricaricare le batterie prima dell'inizio degli Europei di pallavolo in programma in Svizzera e Germania all'inizio di settembre.