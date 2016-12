Volley, Francesca Piccinini firma con la Liu-jo Modena

Francesca Piccinini , una delle giocatrici-simbolo della pallavolo italiana, si è legata per la prossima stagione alla Liu-Jo Modena (Serie A/1). Ritroverà nella nuova squadra un'altra atleta che ha dato tanto alla Nazionale, il libero Paola Cardullo . La Piccinini, reduce da una modesta stagione a Chieri , farà anche da testimonial al main sponsor della squadra, nel settore moda : "E' una cosa nuova e cercherò di essere una vincente anche in quel campo".

Nel suo ricco palmeres, Francesca Piccinini, in 408 presenze con la Nazionale, ha vinto un Mondiale (2002), un Europeo (2009), una Coppa del mondo (2007), mentre con i club sono 4 gli scudetti vinti, 5 le Champions League, 2 le Coppe Italia, 2 le Supercoppe italiane. A 34 anni ha deciso di rimettersi in gioco, commentando così la sua nuova avventura: "Mi piace vincere, quest'anno per me è andata male e ho una gran voglia di rivincita, di rifarmi in campo. Sono sicura che potrò riuscire a dare anche consigli preziosi alle ragazze più giovani che giocheranno con me nella prossima stagione". Modena ha acquisito il titolo di Villa Cortese.